В секторе Газа остановили работу 22 больницы
«В результате израильской агрессии 22 больницы и 49 медицинских центров вышли из строя», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы в соцсетях.
Также сообщается, что израильские военные обстреляли 53 машины скорой помощи.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против немедленного прекращения огня в секторе Газа.
12 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 11 180 человек погибли, свыше 28 тыс. — пострадали.