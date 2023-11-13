В секторе Газа остановили работу 22 больницы

По меньшей мере 22 больницы прекратили работу после ударов Израиля по сектору Газа, сообщает пресс-служба правительства анклава.

«В результате израильской агрессии 22 больницы и 49 медицинских центров вышли из строя», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы в соцсетях.

Также сообщается, что израильские военные обстреляли 53 машины скорой помощи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против немедленного прекращения огня в секторе Газа.

12 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 11 180 человек погибли, свыше 28 тыс. — пострадали.