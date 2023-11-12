RT в Telegram
Подпишись

АР: десятки тысяч протестующих участвуют в «Марше против антисемитизма» в Париже

Короткая ссылка
В Париже прошёл «Марш против антисемитизма», в котором приняли участие десятки тысяч человек, говорится в материале Associated Press.
АР: десятки тысяч протестующих участвуют в «Марше против антисемитизма» в Париже
  • AP
  • © Sylvie Corbet

Сообщается, что на марше присутствовали премьер-министр Франции Элизабет Борн, представители нескольких левых партий, а также лидер фракции ультраправого «Национального объединения» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

Французский президент Эммануэль Макрон не участвовал в акции, однако выразил поддержку протесту и призвал население восстать против «невыносимого возрождения необузданного антисемитизма».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во Франции за месяц зафиксировано более 1 тыс. антисемитских акций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить