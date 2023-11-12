АР: десятки тысяч протестующих участвуют в «Марше против антисемитизма» в Париже
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Сообщается, что на марше присутствовали премьер-министр Франции Элизабет Борн, представители нескольких левых партий, а также лидер фракции ультраправого «Национального объединения» в Национальном собрании Марин Ле Пен.
Французский президент Эммануэль Макрон не участвовал в акции, однако выразил поддержку протесту и призвал население восстать против «невыносимого возрождения необузданного антисемитизма».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что во Франции за месяц зафиксировано более 1 тыс. антисемитских акций.