Боррель: только во Франции за месяц прошло более 1000 антисемитских акций
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Он призвал избегать перехода ближневосточного конфликта в Европу.
«Только во Франции с 7 октября произошло более 1000 антисемитских инцидентов. С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться», — приводит ТАСС слова Борреля на конференции послов стран Евросоюза.
Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.