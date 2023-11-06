Боррель: только во Франции за месяц прошло более 1000 антисемитских акций

Только во Франции за месяц зафиксировано более 1000 антисемитских акций, Евросоюз должен бороться с проявлением антисемитизма. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он призвал избегать перехода ближневосточного конфликта в Европу.

«Только во Франции с 7 октября произошло более 1000 антисемитских инцидентов. С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться», — приводит ТАСС слова Борреля на конференции послов стран Евросоюза.

Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.