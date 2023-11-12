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Лавров: лидеры ЕС позволяют себе хамские высказывания о Казахстане и России

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Руководители стран Евросоюза позволяют себе хамские высказывания по поводу отношений России и Казахстана, отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: лидеры ЕС позволяют себе хамские высказывания о Казахстане и России
  • РИА Новости

«Дело ведь не только в изданиях, там и лидеры западного мира — они тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания. Кто-то из лидеров Евросоюза после одного из визитов в Центральную Азию публично на пресс-конференции сказал, что вот страна, которую мы посещаем, «мы рады, что она никогда не будет ничьим вассалом». Тоже ведь так достаточно нагло для дипломатического языка», — сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что европейские чиновники не скрывают своего желания вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, им это не удастся.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях между Россией и Казахстаном никто никому ничего не навязывает и не диктует.

Он назвал глупостями сообщения зарубежных СМИ, которые назвали республику «задним двором Путина».

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