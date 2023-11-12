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Лавров: у ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

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Европейские чиновники не скрывают своего желания вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, им этого не удастся. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: у ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

Лавров подчеркнул, что Россия исторически находится в этом регионе и никуда не исчезнет.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях между Россией и Казахстаном никто никому ничего не навязывает и не диктует.

Он назвал глупостями сообщения зарубежных СМИ, которые назвали республику «задним двором Путина».

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