Лавров: у ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Европейские чиновники не скрывают своего желания вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, им этого не удастся. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

Лавров подчеркнул, что Россия исторически находится в этом регионе и никуда не исчезнет.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях между Россией и Казахстаном никто никому ничего не навязывает и не диктует.

Он назвал глупостями сообщения зарубежных СМИ, которые назвали республику «задним двором Путина».