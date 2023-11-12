Лавров: у ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
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«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.
Лавров подчеркнул, что Россия исторически находится в этом регионе и никуда не исчезнет.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях между Россией и Казахстаном никто никому ничего не навязывает и не диктует.
Он назвал глупостями сообщения зарубежных СМИ, которые назвали республику «задним двором Путина».