Корабли ТОФ впервые за 50 лет зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» впервые за полвека вошли в порт Читтагонг в Бангладеш.

По словам посла России в Бангладеш Александра Мантыцкого, предыдущий заход кораблей произошёл 50 лет назад в рамках операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг, передаёт ТАСС.

По словам почётного консула России в Читтагонге Ашика Имрана, российские моряки зашли в порт исключительно с дружеским визитом.

«Это свидетельство того, что отношения наших двух государств сейчас находятся на очень высоком уровне», — подчеркнул он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Бангладеш намерены развивать политический диалог и расширять двусторонние контакты во всех сферах.