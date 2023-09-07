Лавров: Россия и Бангладеш условились активизировать контакты во всех областях

Россия и Бангладеш намерены развивать политический диалог и расширять двусторонние контакты во всех сферах.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

«Несмотря на объективные трудности, которые были, в частности, связаны с коронавирусной инфекцией, мы поддерживаем российско-бангладешский политический диалог на очень хорошем уровне и сегодня условились активизировать двусторонние контакты во всех областях», — отметил он.

Ранее Лавров прибыл в Бангладеш с официальным визитом.