RT в Telegram
Подпишись

В МИД назвали несостоятельными слова главы Carlsberg о бизнесе в России

Короткая ссылка
Слова главы пивоваренного концерна Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена якобы о краже бизнеса в России несостоятельны и намерены прикрыть решение о выходе компании с российского рынка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД назвали несостоятельными слова главы Carlsberg о бизнесе в России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Ранее Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес компании в России.

Она подчеркнула, что данное заявление является попыткой прикрыть решениями российских властей намерение компании выйти с российского рынка, при этом обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль.

«Антироссийские обвинения Я. Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», — сказала Захарова.

Российский Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.

3 октября компания Carlsberg Group заявила, что расторгает соглашения, которые давали компании «Балтика» право производить и реализовывать пиво брендов группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить