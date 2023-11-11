В МИД назвали несостоятельными слова главы Carlsberg о бизнесе в России

Слова главы пивоваренного концерна Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена якобы о краже бизнеса в России несостоятельны и намерены прикрыть решение о выходе компании с российского рынка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес компании в России.

Она подчеркнула, что данное заявление является попыткой прикрыть решениями российских властей намерение компании выйти с российского рынка, при этом обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль.

«Антироссийские обвинения Я. Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», — сказала Захарова.

Российский Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg напомнил, что «Балтика» перешла не в собственность, а лишь во временное управление Росимущества.

3 октября компания Carlsberg Group заявила, что расторгает соглашения, которые давали компании «Балтика» право производить и реализовывать пиво брендов группы.