Захарова заявила, что Боррель официально засчитал победу России
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«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала она в Telegram.
Ранее Боррель заявил о большом количестве проблем, среди которых в первую очередь Украина, где «скорой победы над Россией не ожидается».
Он также призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.
При этом до этого политик заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.