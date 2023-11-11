Захарова заявила, что Боррель официально засчитал победу России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила шефу европейской дипломатии Жозепу Боррелю на слова о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала она в Telegram.

Ранее Боррель заявил о большом количестве проблем, среди которых в первую очередь Украина, где «скорой победы над Россией не ожидается».

Он также призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.

При этом до этого политик заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.