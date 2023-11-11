RT в Telegram
Подпишись

Захарова заявила, что Боррель официально засчитал победу России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила шефу европейской дипломатии Жозепу Боррелю на слова о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.
Захарова заявила, что Боррель официально засчитал победу России
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — написала она в Telegram.

Ранее Боррель заявил о большом количестве проблем, среди которых в первую очередь Украина, где «скорой победы над Россией не ожидается».

Он также призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.

При этом до этого политик заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить