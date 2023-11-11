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В Эр-Рияде началось два экстренных саммита с лидерами арабских и исламских стран

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В Эр-Рияде началось два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран ОИС и ЛАГ.
В Эр-Рияде началось два экстренных саммита с лидерами арабских и исламских стран
  • AFP
  • © SAUDI PRESS AGENCY

Как сообщает РИА Новости, в ходе заседаний планируется выработать единую позицию для прекращения военных действий в секторе Газа.

На саммиты приехали президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад.

Ранее ЛАГ пообещала задокументировать «преступления Израиля против палестинского народа».

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.

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