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DE: построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious простаивает

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Построенная для противостояния с Россией британская атомная подлодка Audacious (типа Astute) простаивает уже на протяжении года в ожидании ремонта.
DE: построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious простаивает
  • Gettyimages.ru
  • © Owen Humphreys - PA Images

Об этом пишет издание Daily Express.

По данным издания, подлодка уже на протяжении года простаивает рядом с кладбищем других ржавеющих судов, поскольку в регионе нет свободных сухих доков для ремонта подлодки.

Кроме того, издание со ссылкой на Вооружённые силы Великобритании отмечает, что Audacious не скоро сможет вернуться в море.

В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.

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