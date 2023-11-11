DE: построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious простаивает
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Об этом пишет издание Daily Express.
По данным издания, подлодка уже на протяжении года простаивает рядом с кладбищем других ржавеющих судов, поскольку в регионе нет свободных сухих доков для ремонта подлодки.
Кроме того, издание со ссылкой на Вооружённые силы Великобритании отмечает, что Audacious не скоро сможет вернуться в море.
В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.