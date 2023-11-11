DE: построенная для борьбы с Россией британская подлодка Audacious простаивает

Построенная для противостояния с Россией британская атомная подлодка Audacious (типа Astute) простаивает уже на протяжении года в ожидании ремонта.

Об этом пишет издание Daily Express.

По данным издания, подлодка уже на протяжении года простаивает рядом с кладбищем других ржавеющих судов, поскольку в регионе нет свободных сухих доков для ремонта подлодки.

Кроме того, издание со ссылкой на Вооружённые силы Великобритании отмечает, что Audacious не скоро сможет вернуться в море.

В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.