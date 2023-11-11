Число пострадавших в центре приёма мигрантов в Италии выросло до 30

Число пострадавших в результате взрыва в центре временного приёма мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово в Италии выросло до 30.

«Произошёл сильный взрыв в центре приёма мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, в районе Витербо. 30 человек ранены, некоторые в критическом состоянии, один человек находится в коме», — сообщает телеканал RAI News 24.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Ранее сообщалось о 12 раненых.

Предположительной причиной взрыва стала утечка газа.

До этого на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошёл взрыв, по меньшей мере 13 человек пострадали.