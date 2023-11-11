При взрыве в центре по приёму мигрантов в Италии пострадали 12 человек
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Об этом информирует агентство Adnkronos.
«Взрыв в центре для мигрантов в районе Витербо, 12 ранены», — говорится в публикации.
По данным агентства, речь идёт о центре по размещению мигрантов в провинции Витербо в городе Сан-Лоренцо-Ноуво. На момент взрыва там находились 30 человек.
Всех пострадавших госпитализировали, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Предположительной причиной взрыва стала утечка газа.
Ранее стало известно, что на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошёл взрыв, по меньшей мере 13 человек пострадали.