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При взрыве в центре по приёму мигрантов в Италии пострадали 12 человек

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В Италии по меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва и обрушения в центре по приёму мигрантов в столичной области Лацио.
При взрыве в центре по приёму мигрантов в Италии пострадали 12 человек
  • Gettyimages.ru
  • © WoodyAlec

Об этом информирует агентство Adnkronos.

«Взрыв в центре для мигрантов в районе Витербо, 12 ранены», — говорится в публикации.

По данным агентства, речь идёт о центре по размещению мигрантов в провинции Витербо в городе Сан-Лоренцо-Ноуво. На момент взрыва там находились 30 человек.

Всех пострадавших госпитализировали, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Предположительной причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее стало известно, что на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай произошёл взрыв, по меньшей мере 13 человек пострадали.

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