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FT: президент Чехии спрогнозировал рост давления на Киев о переговорах с Москвой

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Президент Чехии Петр Павел предположил, что в следующем году Украина столкнётся с растущим давлением по теме переговоров с Россией о прекращении конфликта.
FT: президент Чехии спрогнозировал рост давления на Киев о переговорах с Москвой
  • РИА Новости

«Мы увидим большую усталость от конфликта с обеих сторон... и гораздо большее давление со стороны тех, кто пострадал как прямо, так и косвенно. Мы увидим выборы... Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — сказал он в интервью The Financial Times.

По словам Павла, текущая ситуация на фронте не даёт оснований полагать, что Киев получит военное превосходство.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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