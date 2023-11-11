FT: президент Чехии спрогнозировал рост давления на Киев о переговорах с Москвой

Президент Чехии Петр Павел предположил, что в следующем году Украина столкнётся с растущим давлением по теме переговоров с Россией о прекращении конфликта.

«Мы увидим большую усталость от конфликта с обеих сторон... и гораздо большее давление со стороны тех, кто пострадал как прямо, так и косвенно. Мы увидим выборы... Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — сказал он в интервью The Financial Times.

По словам Павла, текущая ситуация на фронте не даёт оснований полагать, что Киев получит военное превосходство.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.