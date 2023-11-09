Президент Чехии Павел: переговоры по Украине могут начаться в 2024 году

Чешский президент Петр Павел считает, что в следующем году могут появиться зачатки переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Его слова приводит новостной портал novinky.cz.

По утверждениям главы Чехии, текущая ситуация на фронте не даёт оснований полагать, что Киев получит военное превосходство. Павел отметил, что Россия выигрывает время и может восполнять запасы материальных средств.

«Ситуация явно не позитивная. Что должно быть позитивным для Украины, так это то, что мы на их стороне, и должны поддерживать их в достижении их целей», — сказал Павел.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.