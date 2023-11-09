Президент Чехии Павел: переговоры по Украине могут начаться в 2024 году
- AP
Его слова приводит новостной портал novinky.cz.
По утверждениям главы Чехии, текущая ситуация на фронте не даёт оснований полагать, что Киев получит военное превосходство. Павел отметил, что Россия выигрывает время и может восполнять запасы материальных средств.
«Ситуация явно не позитивная. Что должно быть позитивным для Украины, так это то, что мы на их стороне, и должны поддерживать их в достижении их целей», — сказал Павел.
Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.