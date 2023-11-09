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Президент Чехии Павел: переговоры по Украине могут начаться в 2024 году

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Чешский президент Петр Павел считает, что в следующем году могут появиться зачатки переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
Президент Чехии Павел: переговоры по Украине могут начаться в 2024 году
  • AP

Его слова приводит новостной портал novinky.cz.

По утверждениям главы Чехии, текущая ситуация на фронте не даёт оснований полагать, что Киев получит военное превосходство. Павел отметил, что Россия выигрывает время и может восполнять запасы материальных средств.

«Ситуация явно не позитивная. Что должно быть позитивным для Украины, так это то, что мы на их стороне, и должны поддерживать их в достижении их целей», — сказал Павел.

Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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