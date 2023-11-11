RT в Telegram
Подпишись

BFMTV: Макрон не выйдет на «марш против антисемитизма» в Париже

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон не выйдет на «марш против антисемитизма» в Париже.

«Президент Франции не выйдет на марш против антисемитизма в воскресенье, 12 ноября, в Париже», — сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.

Вместе с этим французский лидер приветствовал эти мероприятия — он назвал их «поводом для надежды».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что только во Франции за месяц зафиксировано более 1 тыс. антисемитских акций.

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми предположил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить