BFMTV: Макрон не выйдет на «марш против антисемитизма» в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон не выйдет на «марш против антисемитизма» в Париже.

«Президент Франции не выйдет на марш против антисемитизма в воскресенье, 12 ноября, в Париже», — сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.

Вместе с этим французский лидер приветствовал эти мероприятия — он назвал их «поводом для надежды».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что только во Франции за месяц зафиксировано более 1 тыс. антисемитских акций.

Венгерский историк Ласло Бернат Веспреми предположил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.