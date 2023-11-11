Организация MSF не смогла связаться с сотрудниками в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Международная организация «Врачи без границ» (Médecins sans frontières, MSF) сообщила, что не может связаться с сотрудниками в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

Как заявили в организации, несколько часов назад атаки на больницу усилились.

«В настоящее время мы не можем связаться ни с кем из наших сотрудников в «Аш-Шифе», и мы крайне обеспокоены безопасностью пациентов и медицинского персонала», — сказано в сообщении.

Ранее в палестинском обществе Красного полумесяца (PRCS) заявили, что больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа в результате истощения запасов топлива.