PRCS: больница в Газе может закрыться в ближайшие три часа из-за расхода топлива

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа в результате истощения запасов топлива.

Об этом заявили в палестинском обществе Красного полумесяца (PRCS).

«Больница «Аль-Кудс» может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 500 пациентов и раненых будут лишены медпомощи. Кроме того, в этом случае погибнут люди, которые находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах.

Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.