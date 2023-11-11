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PRCS: больница в Газе может закрыться в ближайшие три часа из-за расхода топлива

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Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа может прекратить работу в ближайшие три часа в результате истощения запасов топлива.

Об этом заявили в палестинском обществе Красного полумесяца (PRCS).

«Больница «Аль-Кудс» может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 500 пациентов и раненых будут лишены медпомощи. Кроме того, в этом случае погибнут люди, которые находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах.

Ранее директор больницы «Аль-Шифа» сообщил, что не менее 20 человек погибли в результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа.

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