Обозреватели издания Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд выразили мнение, что манипуляции Владимира Зеленского в отношении Запада больше не действуют.

Как отмечается в материале, Зеленский неоднократно подвергал Запад моральному давлению, требуя предоставить Киеву больше оружия, боеприпасов и денег, но после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября внимание сместилось с Украины.

Кроме того, как пишут обозреватели издания, новый спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи украинской стороне, используя Киев в качестве «политического рычага» на администрацию.

Ранее бизнессмен Илон Маск в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.