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Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным

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Бизнессмен Илон Маск в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Маск утвердительно ответил на вопрос Фридмана, нужно ли Зеленскому начинать переговоры с Путиным.

При этом Маск посоветовал Зеленскому «не отправлять цвет молодежи Украины умирать в окопах», независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет.

Обстановка на фронте сложились так, что продолжение наступления приведёт к большим жертвам, добавил он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что в будущем переговоры по Украине с участием России не исключены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США.

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