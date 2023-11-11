Макрон: переговоры по Украине с участием России не исключены в будущем

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что в будущем переговоры по Украине с участием России не исключены.

Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что может настать время для «честных и хороших переговоров», чтобы найти решение с Россией.

Решение об этом полностью за Украиной и пока момент для этого не настал, добавил Макрон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские власти не подписали проект мирного соглашения с Россией в марте прошлого года во время переговоров в Стамбуле по указу США.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако со стороны Киева нет даже намёка на готовность к такому шагу.