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Ушаков: со стороны Украины нет даже намёка на готовность к переговорам с Россией

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако со стороны Киева нет даже намёка на готовность к такому шагу.
Ушаков: со стороны Украины нет даже намёка на готовность к переговорам с Россией
  • РИА Новости

Его слова приводит Life.ru.

«Мы готовы, но с их стороны даже намёков не было никаких», — сказал Ушаков.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.

До этого российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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