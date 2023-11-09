Ушаков: со стороны Украины нет даже намёка на готовность к переговорам с Россией
- РИА Новости
Его слова приводит Life.ru.
«Мы готовы, но с их стороны даже намёков не было никаких», — сказал Ушаков.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.
До этого российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.