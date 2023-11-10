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Al Hadath: Израиль и ХАМАС договорились обменяться пленными

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Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договорённости о взаимном освобождении удерживаемых женщин и детей, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
Al Hadath: Израиль и ХАМАС договорились обменяться пленными
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Достигнута договорённость об освобождении палестинских женщин и детей в обмен на 100 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как утверждал ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники.

9 ноября «Бригады аль-Кассама» заявили о гибели 19-летней пленной израильской военнослужащей, она была убита в результате взрыва во время бомбардировок со стороны армии Израиля.

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