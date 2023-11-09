ХАМАС заявило о гибели 19-летней пленной из Израиля в результате удара ЦАХАЛ

«Бригады аль-Кассама» заявили о гибели 19-летней пленной израильской военнослужащей, она была убита в результате взрыва во время бомбардировок со стороны армии Израиля, говорится в сообщении боевого крыла ХАМАС. Ещё один военнопленный получил ранение.

Gettyimages.ru

Как утверждает пресс-служба военного крыла палестинского движения, погибшая — «Фаул Азай Марк Азиани из Модиина». В сообщении также приводится её идентификационный номер. «Бригады аль-Кассама» позже опубликуют материалы, подтверждающие правдивость этого заявления», — заявили в ХАМАС. Как утверждал ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники.