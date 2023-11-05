Нетаньяху: прекращения огня в Газе не будет без освобождения заложников

Прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Прекращения огня не будет без освобождения наших заложников», — приводит i24 слова Нетаньяху перед военными на одной из баз ВВС Израиля.

Он отметил, что боевые действия продолжатся до победы над противником.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на объявление гуманитарного перемирия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что власти США считают, что движение ХАМАС вряд ли будет соблюдать условия возможных договорённостей о прекращении огня.