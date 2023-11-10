Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова к членству в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина во всех отношениях не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе.

«Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о её амбиции вступить в ЕС», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Kossuth.

Венгерская позиция заключается в том, что нельзя начинать переговоры о приёме Киева в ЕС, подчеркнул Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что амбициозный план Европы по Украине провалился.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине в случае, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд.