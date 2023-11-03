Премьер Венгрии Орбан: амбициозный план Европы по Украине провалился

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что амбициозный план европейских стран по ситуации вокруг конфликта на Украине полностью провалился.

Об этом Орбан заявил в ходе саммита Организации тюркских государств.

«Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследуется до сих пор, — это полный провал», — цитирует его РИА Новости.

Венгерский премьер уточнил, что стратегия ЕС заключается в вынуждении Украины продолжать боевые действия, в то время как ЕС будет продолжать финансировать Киев и поставлять вооружение.

Орбан также высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.