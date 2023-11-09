Bloomberg: ЕС рассматривает план финансирования Украины в обход вето Венгрии

Страны Евросоюза изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине в случае, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на источники.

В статье сказано, что в запасной план будут входить национальные гарантии стран ЕС по привлечению финансирования на рынках.

Также ряд стран выступает за оперативный поиск альтернативного решения по финансированию Украины для усиления давления на Венгрию.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине провалился.