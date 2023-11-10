Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт товаров двойного назначения из ЕС в Россию

Исполнительный орган ЕС сообщил государствам-членам, что ОАЭ согласились сократить объём поставок в Россию ряда товаров.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, аналогичную меру рассматривает и Турция.

«Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию», — говорится в статье.

Ранее в ЕП призвали страны Европы пересмотреть подход к конфискации автомобилей из России.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России.