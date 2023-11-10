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В Японии выразили сожаление из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО

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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио сожалеет о намерении Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия.

«Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мацуно, обнародование произошло в одностороннем порядке.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.

Также в Nihon Keizai отметили, что Япония потеряет важные ресурсы из-за антироссийских санкций.

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