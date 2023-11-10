В Японии выразили сожаление из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО
«Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мацуно, обнародование произошло в одностороннем порядке.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.
Также в Nihon Keizai отметили, что Япония потеряет важные ресурсы из-за антироссийских санкций.