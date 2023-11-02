Nihon Keizai: Япония потеряет важные ресурсы из-за антироссийских санкций

Япония рискует лишиться важнейших ресурсов из-за введения санкций против России, говорится в статье Nihon Keizai.

Отмечается, что страна оказалась в тяжёлом положении, поскольку разработка ресурсов является одной из главных энергетических проблем.

«Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос», — написал автор материала.

Токио уже понёс убытки после того, как из-за антироссийских санкций пришлось приостановить производство автомобилей. Таким образом был потерян один из рынков сбыта японских легковых машин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией.