Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией
- РИА Новости
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«По поводу наших отношений. Не мы же ввели санкции против Японии, не мы захлопнули вот это окно, это же сделала Япония. Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете возможным, чтобы японская сторона проявила какую-то инициативу, — это всегда неплохо, когда есть какой-то диалог. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить — готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла», — сказал он, ответив на вопрос журналиста.
Ранее японский депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с зампредседателя Совета Федерации России Константином Косачёвым заявил, что за последний год в отношениях между Россией и Японией было разрушено почти всё, что строили президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Синдзо Абэ.