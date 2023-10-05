Узнать больше

Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией.
Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«По поводу наших отношений. Не мы же ввели санкции против Японии, не мы захлопнули вот это окно, это же сделала Япония. Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете возможным, чтобы японская сторона проявила какую-то инициативу, — это всегда неплохо, когда есть какой-то диалог. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить — готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла», — сказал он, ответив на вопрос журналиста.

Ранее японский депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с зампредседателя Совета Федерации России Константином Косачёвым заявил, что за последний год в отношениях между Россией и Японией было разрушено почти всё, что строили президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Синдзо Абэ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить