RT в Telegram
Подпишись

Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в сокращении ядерного оружия

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.
Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в сокращении ядерного оружия
  • РИА Новости

«...прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия», — говорится в тексте документа.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить