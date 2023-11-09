Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в сокращении ядерного оружия
- РИА Новости
«...прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия», — говорится в тексте документа.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием.
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.