Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в сокращении ядерного оружия

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.

«...прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия», — говорится в тексте документа.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Япония и Южная Корея подают сигналы о желании обзавестись ядерным оружием.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.