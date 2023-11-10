Советник Нетаньяху: Израиль видит Египет важным игроком в вопросе будущего Газы
По его словам, это сложилось «исторически».
«Стоит напомнить, что именно Египет контролировал сектор Газа вплоть до 1967 года», — сказал Гендельман.
При этом он добавил, что с середины 1990-х годов в Газе действовала самостоятельно гражданская администрация.
Кроме того, советник Нетаньяху подчеркнул, что «с ХАМАС нет и не будет никаких переговоров».
Ранее в Египте отказались следить за безопасностью в Газе при поражении ХАМАС.
Также президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и директор ЦРУ Уильям Бёрнс обсудили межгосударственные отношения и военную эскалацию в секторе Газа.