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Советник Нетаньяху: Израиль видит Египет важным игроком в вопросе будущего Газы

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Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил газете «Известия», что руководство страны видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа.

По его словам, это сложилось «исторически». 

«Стоит напомнить, что именно Египет контролировал сектор Газа вплоть до 1967 года», — сказал Гендельман.

При этом он добавил, что с середины 1990-х годов в Газе действовала самостоятельно гражданская администрация.

Кроме того, советник Нетаньяху подчеркнул, что «с ХАМАС нет и не будет никаких переговоров».

Ранее в Египте отказались следить за безопасностью в Газе при поражении ХАМАС.

Также президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и директор ЦРУ Уильям Бёрнс обсудили межгосударственные отношения и военную эскалацию в секторе Газа.

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