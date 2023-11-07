Президент Египта обсудил с главой ЦРУ эскалацию в секторе Газа
- AFP
«Президент подчеркнул определяющие факторы позиции Египта в этом отношении, особенно необходимость немедленного прекращение огня для защиты гражданского населения», — говорится в заявлении канцелярии президента Египта.
Также стороны выразили обоюдное желание укреплять сотрудничество между двумя странами в различных сферах.
Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа подвергся обстрелам в ночные часы.