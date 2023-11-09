WSJ: в Египте отказались следить за безопасностью в Газе при поражении ХАМАС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бёрнса обеспечивать безопасность в секторе Газа в переходный период после возможного поражения ХАМАС и до прихода палестинской администрации.

Об этом пишет Wall Street Journal.

«Ас-Сиси отклонил предложение, сказав, что Египет не будет принимать участие в уничтожении ХАМАС», — говорится в статье.

По данным газеты, египетский лидер заявил, что Египет нуждается в помощи вооружённой группировки при поддержании безопасности на границе.

Ранее ас-Сиси и Бёрнс обсудили межгосударственные отношения и военную эскалацию в секторе Газа.

Также в Extra News сообщали, что вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет возобновлён.