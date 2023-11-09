RT в Telegram
Подпишись

WSJ: в Египте отказались следить за безопасностью в Газе при поражении ХАМАС

Короткая ссылка
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отклонил предложение директора ЦРУ Уильяма Бёрнса обеспечивать безопасность в секторе Газа в переходный период после возможного поражения ХАМАС и до прихода палестинской администрации.

Об этом пишет Wall Street Journal

«Ас-Сиси отклонил предложение, сказав, что Египет не будет принимать участие в уничтожении ХАМАС», — говорится в статье.

По данным газеты, египетский лидер заявил, что Египет нуждается в помощи вооружённой группировки при поддержании безопасности на границе.

Ранее ас-Сиси и Бёрнс обсудили межгосударственные отношения и военную эскалацию в секторе Газа.

Также в Extra News сообщали, что вывоз раненых палестинцев из Газы в Египет возобновлён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить