БАПОР ООН запросило $481 млн на помощь палестинцам до конца года

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запросило финансирование в размере $481 млн для оказания помощи палестинцам до конца 2023 года.

«БАПОР объявляет расширенный срочный сбор для оккупированной палестинской территории. Агентство запрашивает $481 млн США для удовлетворения до конца этого года наиболее острых гуманитарных потребностей людей», — говорится в заявлении.

Официальный представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Казема Абу Халафа ранее заявил RT, что с начала боевых действий в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей.

По его словам, в настоящий момент в анклаве сложная гуманитарная ситуация: пекарни и опреснительные установки не работают из-за отсутствия топлива.