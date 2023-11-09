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БАПОР ООН запросило $481 млн на помощь палестинцам до конца года

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Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) запросило финансирование в размере $481 млн для оказания помощи палестинцам до конца 2023 года.

«БАПОР объявляет расширенный срочный сбор для оккупированной палестинской территории. Агентство запрашивает $481 млн США для удовлетворения до конца этого года наиболее острых гуманитарных потребностей людей», — говорится в заявлении.

Официальный представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Казема Абу Халафа ранее заявил RT, что с начала боевых действий в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей.

По его словам, в настоящий момент в анклаве сложная гуманитарная ситуация: пекарни и опреснительные установки не работают из-за отсутствия топлива.

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