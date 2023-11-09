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Представитель БАПОР: в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей

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Официальный представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Казема Абу Халафа заявил RT, что с начала боевых действий в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей.
Представитель БАПОР: в секторе Газа ежедневно убивают 120 детей
  • Gettyimages.ru

Он также отметил, что сотрудники агентства «не могут добраться до всех районов сектора Газа» — их передвижение «ограниченно».

По его словам, в настоящий момент в анклаве сложная гуманитарная ситуация: пекарни и опреснительные установки не работают из-за отсутствия топлива.

«Мы просим у стран-доноров большие суммы денежных средств, чтобы иметь возможность оказывать помощь сектору Газа... Вопрос о прекращении огня в секторе Газа стал вопросом жизни и смерти», — заявил представитель БАПОР.

Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».

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