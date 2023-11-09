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Богданов обсудил с послом Израиля «разблокировку» выезда россиян из Газы

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Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви «разблокировку» выезда россиян из сектора Газа.
Богданов обсудил с послом Израиля «разблокировку» выезда россиян из Газы
  • РИА Новости

В рамках беседы дипломаты обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

«Особое внимание было уделено эффективности осуществляемых активных контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая разблокировку процесса безопасного выезда российских граждан с территории сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалось освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей.

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