Богданов обсудил с послом Израиля «разблокировку» выезда россиян из Газы
- РИА Новости
В рамках беседы дипломаты обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
«Особое внимание было уделено эффективности осуществляемых активных контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая разблокировку процесса безопасного выезда российских граждан с территории сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалось освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей.