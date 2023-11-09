Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей
- РИА Новости
«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», — сообщила она.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова ранее заявила, что не располагает сведениями о нахождении в секторе Газа детей с российским гражданством.
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.