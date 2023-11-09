Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей

В списках на эвакуацию из сектора Газа фигурирует около 300 детей с российским гражданством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», — сообщила она.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова ранее заявила, что не располагает сведениями о нахождении в секторе Газа детей с российским гражданством.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.