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Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей

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В списках на эвакуацию из сектора Газа фигурирует около 300 детей с российским гражданством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей
  • РИА Новости

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», — сообщила она.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова ранее заявила, что не располагает сведениями о нахождении в секторе Газа детей с российским гражданством.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

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