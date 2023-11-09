Львова-Белова заявила, что не располагает данными о детях россиян в секторе Газа
- РИА Новости
«У нас нет информации вообще, то есть мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме, мы, собственно, заявили о своём желании и (готовы. — RT) гуманитарно поддержать», — цитирует её ТАСС.
По словам Львовой-Беловой, как только поступит информация о том, что в анклаве есть дети с российским гражданством, которым нужна помощь, аппарат омбудсмена сразу будет подключаться.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в регионе были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.