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Львова-Белова заявила, что не располагает данными о детях россиян в секторе Газа

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что не располагает сведениями о нахождении в секторе Газа детей с российским гражданством.
Львова-Белова заявила, что не располагает данными о детях россиян в секторе Газа
  • РИА Новости

«У нас нет информации вообще, то есть мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме, мы, собственно, заявили о своём желании и (готовы. — RT) гуманитарно поддержать», — цитирует её ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, как только поступит информация о том, что в анклаве есть дети с российским гражданством, которым нужна помощь, аппарат омбудсмена сразу будет подключаться.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в регионе были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.

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