Express: выход России из ДОВСЕ может означать перевооружение её армии

Россия может оснастить свои войска большим количеством новой военной техники после выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), считает эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.

Такое мнение он выразил в интервью Express.

«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времён холодной войны», — приводит газета его слова.

По словам Фрира, выход из соглашения является «символическим сожжением моста», который «был закрыт уже 15 лет».

В полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.

Об аналогичном решении сообщили и в США.