Express: выход России из ДОВСЕ может означать перевооружение её армии
Такое мнение он выразил в интервью Express.
«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времён холодной войны», — приводит газета его слова.
По словам Фрира, выход из соглашения является «символическим сожжением моста», который «был закрыт уже 15 лет».
В полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.
Об аналогичном решении сообщили и в США.