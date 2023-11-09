Белый дом заявил об открытии двух гуманитарных коридоров в Газе

Два гуманитарных коридора, по которым мирные жители смогут покинуть районы боевых действий, откроются в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что первый коридор работал по четыре-пять часов ежедневно в течение последних нескольких дней. По словам Кирби, благодаря ему тысячи людей добрались до более безопасных районов, передаёт ТАСС.

Он добавил, что второй маршрут по прибрежной дороге поможет ещё тысячам людей доехать до безопасных районов на юге Газы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости активизации международных усилий для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.