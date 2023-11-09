RT в Telegram
Подпишись

Белый дом заявил об открытии двух гуманитарных коридоров в Газе

Короткая ссылка
Два гуманитарных коридора, по которым мирные жители смогут покинуть районы боевых действий, откроются в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом заявил об открытии двух гуманитарных коридоров в Газе
  • AP

Он отметил, что первый коридор работал по четыре-пять часов ежедневно в течение последних нескольких дней. По словам Кирби, благодаря ему тысячи людей добрались до более безопасных районов, передаёт ТАСС.

Он добавил, что второй маршрут по прибрежной дороге поможет ещё тысячам людей доехать до безопасных районов на юге Газы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости активизации международных усилий для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить