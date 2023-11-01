Лавров призвал добиться возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств арабских стран в Москве.
Слова министра приводит МИД России.
Лавров подчеркнул, что мирный процесс должен основываться на решениях ООН и на Арабской мирной инициативе. В том числе речь идёт о принципе «двух государств», согласно которому в результате урегулирования должно быть создано независимое государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сосуществует в мире и безопасности с Израилем.
Ранее король Иордании Абдалла II заявил президенту США Джо Байдену о важности прекращения огня в секторе Газа.