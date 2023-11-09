RS: среди советников Байдена могли возникнуть разногласия из-за Украины
Об этом он рассказал в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
«Из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления администрация оказалась в ступоре», — говорится в публикации.
По словам профессора, США могут изменить свой подход к отношениям с союзниками.
Ранее в Le Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.
Также в NBC отметили, что США и Европа обсуждают с Киевом, чем придётся пожертвовать во имя мира.