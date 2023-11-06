Figaro: Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Зеленского

Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил в интервью французской газете Le Figaro, что США хотят избежать позора касательно Украины и переложить ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.

«Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию», — сказал профессор.

По его словам, это позволит правительству в Вашингтоне «успокоить свою совесть» и заявить, что украинцы уже всё решили сами.

Кроме того, Мид охарактеризовал положение Украины как «тупиковое».

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что США уйдут с Украины при первой возможности.

Также Зеленский утверждает, что западные страны не пытаются склонить его к запуску переговорного процесса с Россией.