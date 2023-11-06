Figaro: Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Зеленского
«Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию», — сказал профессор.
По его словам, это позволит правительству в Вашингтоне «успокоить свою совесть» и заявить, что украинцы уже всё решили сами.
Кроме того, Мид охарактеризовал положение Украины как «тупиковое».
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что США уйдут с Украины при первой возможности.
Также Зеленский утверждает, что западные страны не пытаются склонить его к запуску переговорного процесса с Россией.