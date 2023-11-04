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Зеленский утверждает, что Запад не пытается склонить его к переговорам с Россией

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Владимир Зеленский утверждает, что западные страны не пытаются склонить его к запуску переговорного процесса с Россией.
Зеленский утверждает, что Запад не пытается склонить его к переговорам с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По его словам, давление на Киев оказывалось до начала конфликта, а также в самом начале украинского кризиса.

«На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать», — цитирует его ТАСС.

Как сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники, США и Европа начали обсуждать с властями Украины возможные переговоры с Россией и то, чем Киеву придётся пожертвовать для достижения договорённостей.

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