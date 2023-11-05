Экс-разведчик Риттер заявил, что США уйдут с Украины при первой возможности
- AP
«Позвольте мне открыть вам глаза… Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Если бы Киев нравился Вашингтону, то он бы не позволил произойти тому, что случилось с Украиной, подчеркнул он.
Эксперт выразил мнение, что Соединённые Штаты повторят ту ситуацию, что случилась в Афганистане, и сбегут с Украины.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, так как другие государства платят и решают её судьбу.