Украина является несчастной страной, так как другие государства платят и решают её судьбу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у неё должно быть правительство», — сказал он на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Песков подчеркнул, что другие страны как по счётчику платят, чтобы обеспечить приход нужного правительства к власти на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя — это абсурд.