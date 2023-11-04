Песков назвал Украину несчастной страной
- РИА Новости
«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у неё должно быть правительство», — сказал он на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
Песков подчеркнул, что другие страны как по счётчику платят, чтобы обеспечить приход нужного правительства к власти на Украине.
Ранее в Кремле заявили, что киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя — это абсурд.