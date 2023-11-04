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Песков назвал Украину несчастной страной

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Украина является несчастной страной, так как другие государства платят и решают её судьбу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал Украину несчастной страной
  • РИА Новости

«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у неё должно быть правительство», — сказал он на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Песков подчеркнул, что другие страны как по счётчику платят, чтобы обеспечить приход нужного правительства к власти на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что киевскому режиму давно пора понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы Украины на поле боя — это абсурд.

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