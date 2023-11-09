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Экс-агент ЦРУ Джиральди: в США поняли, что не выиграют на Украине

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Бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Вашингтон наконец осознал, что не сможет выиграть конфликт на Украине.

Также, по его словам, в США поняли, что Владимир Зеленский не справился с возложенной на него ролью «защитника свободы».

Кроме того, Джиральди отметил, что Вашингтон начал подталкивать Украину к поиску «альтернативных решений» вместо продолжения военных действий.

Ранее он выразил уверенность, что возможный открытый ввод американских войск на Украину приведёт к серьёзной эскалации конфликта.

Также в RS заявили, что внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры.

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