Экс-агент ЦРУ Джиральди: в США поняли, что не выиграют на Украине
Также, по его словам, в США поняли, что Владимир Зеленский не справился с возложенной на него ролью «защитника свободы».
Кроме того, Джиральди отметил, что Вашингтон начал подталкивать Украину к поиску «альтернативных решений» вместо продолжения военных действий.
Ранее он выразил уверенность, что возможный открытый ввод американских войск на Украину приведёт к серьёзной эскалации конфликта.
Также в RS заявили, что внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры.